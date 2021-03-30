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Уряд Польщі хоче до кінця серпня щепити від коронавірусу всіх охочих

Вівторок, 30 березня 2021, 18:04

Уряд Польщі до кінця серпня планує запропонувати вакцинацію від коронавірусу всім охочим.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Він нагадав, що на початку року уряд обіцяв до кінця першого кварталу зробити 6 мільйонів щеплень.

"І власне сьогодні перед завершенням першого кварталу ці 6 мільйонів щеплень зроблені" - сказав прем’єр.

"До кінця другого кварталу ми проведемо сумарно 20  мільйонів щеплень, а до кінця серпня хочемо щепити всіх, хто матиме бажання вакцинуватися в Польщі" - додав Моравецький.

Також уряд Польщі запроваджує зміни у програмі щеплень. Зокрема, з квітня стартує вакцинація в компаніях, де бажання щепитися виявлять щонайменше 500 працівників.

Крім того, буде збільшено кількість пунктів вакцинації – зокрема, щеплення можна буде зробити в аптеці, які висловлять бажання брати участь у відповідній програмі.

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