Уряд Польщі хоче до кінця серпня щепити від коронавірусу всіх охочих
Уряд Польщі до кінця серпня планує запропонувати вакцинацію від коронавірусу всім охочим.
Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.
Він нагадав, що на початку року уряд обіцяв до кінця першого кварталу зробити 6 мільйонів щеплень.
"І власне сьогодні перед завершенням першого кварталу ці 6 мільйонів щеплень зроблені" - сказав прем’єр.
"До кінця другого кварталу ми проведемо сумарно 20 мільйонів щеплень, а до кінця серпня хочемо щепити всіх, хто матиме бажання вакцинуватися в Польщі" - додав Моравецький.
Також уряд Польщі запроваджує зміни у програмі щеплень. Зокрема, з квітня стартує вакцинація в компаніях, де бажання щепитися виявлять щонайменше 500 працівників.
Крім того, буде збільшено кількість пунктів вакцинації – зокрема, щеплення можна буде зробити в аптеці, які висловлять бажання брати участь у відповідній програмі.