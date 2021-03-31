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Польща відреагувала на звернення Єврокомісії до Суду ЄС через закон про судоустрій

Середа, 31 березня 2021, 15:35

Речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що звернення Єврокомісії до суду ЄС через закон про судоустрій юридично і фактично  необґрунтоване.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

31 березня Європейська комісія вирішила звернутися до Суду Європейського Союзу у справі проти Польщі щодо закону про судоустрій і попросила про тимчасові заходи до винесення остаточного рішення у справі.

"Звернення Комісії до Суду ЄС не має юридичного і фактичного обґрунтування. Регулювання сфери здійснення правосуддя належить до виключної національної сфери, що безпосередньо випливає з Конституції Республіки Польща та договорів ЄС ", - заявив Мюллер.

"Польські норми не відрізняються від стандартів, що діють в ЄС", - додав він.

Комісія вважає, що польський закон про судоустрій підриває незалежність польських суддів і є несумісним з верховенством права ЄС.

Крім того, Комісія вважає, що Польща порушує законодавство ЄС, дозволяючи Дисциплінарній палаті Верховного cуду - незалежність якої не гарантується - приймати рішення, які мають безпосередній вплив на суддів та спосіб їх виконання своїх функцій.

Окрім передачі справи до Суду ЄС, сьогодні Комісія також вирішила звернутися до Суду з проханням прийняти тимчасові заходи, щоб запобігти загостренню серйозної та непоправної шкоди, заподіяної незалежності судочинства та правовому порядку ЄС.

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Польща Суд ЄС
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