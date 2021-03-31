Польша отреагировала на обращение Еврокомиссии в Суд ЕС из-за закона о судоустройстве

Спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что обращение Еврокомиссии в Суд ЕС из-за закона о судоустройстве юридически и фактически необоснованно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

31 марта Европейская комиссия решила обратиться в Суд Европейского Союза в деле против Польши относительно закона о судоустройстве и попросила о временных мерах до вынесения окончательного решения по делу.

"Обращение Комиссии в Суд ЕС не имеет юридического и фактического обоснования. Регулирование сферы правосудия относится к исключительной национальной сфере, что непосредственно вытекает из Конституции Республики Польша и договоров ЕС", - заявил Мюллер.

"Польские нормы не отличаются от стандартов, действующих в ЕС", - добавил он.

Комиссия считает, что польский закон о судоустройстве подрывает независимость польских судей и несовместим с верховенством права ЕС.

Кроме того, Комиссия считает, что Польша нарушает законодательство ЕС, позволяя Дисциплинарной палате Верховного Суда - независимость которой не гарантируется - принимать решения, которые имеют непосредственное влияние на судей и способ их выполнения своих функций.

Кроме передачи дела в Суд ЕС, сегодня Комиссия также решила обратиться в Суд с просьбой принять временные меры, чтобы предотвратить обострение серьезного вреда, причиненного независимости судопроизводства и правовому порядку ЕС.