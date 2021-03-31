Єврокомісія подала до Суду ЄС на Польщу через скандальний закон про судоустрій

Європейська комісія вирішила звернутися до Суду Європейського Союзу у справі проти Польщі щодо закону про судоустрій і просить про тимчасові заходи до винесення остаточного рішення у справі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Комісія вважає, що польський закон про судоустрій підриває незалежність польських суддів і є несумісним з верховенством права ЄС.

"Більше того, закон забороняє польським судам, у тому числі шляхом застосування дисциплінарних проваджень, безпосередньо застосовувати певні положення законодавства ЄС, що захищають незалежність судової системи, та направляти до Суду ЄС посилання на попередні рішення з таких питань", - йдеться у заяві.

Крім того, Комісія вважає, що Польща порушує законодавство ЄС, дозволяючи Дисциплінарній палаті Верховного Суду - незалежність якої не гарантується - приймати рішення, які мають безпосередній вплив на суддів та спосіб їх виконання своїх функцій.

"Ці питання включають справи про зняття недоторканності суддів з метою порушення проти них кримінального провадження або затримання, а також тимчасове відсторонення від посади та зменшення їхньої зарплати. Сама перспектива для суддів мати справу із судом перед органом, незалежність якого не гарантована, створює для суддів "ефект охолодження" і може вплинути на їх незалежність. Комісія вважає, що це серйозно підриває незалежність судової влади та зобов'язання забезпечити ефективний правовий захист, а отже, правовий порядок ЄС в цілому", - йдеться у заяві.

Окрім передачі справи до Суду ЄС, сьогодні Комісія також вирішила звернутися до Суду з проханням прийняти тимчасові заходи, щоб запобігти загостренню серйозної та непоправної шкоди, заподіяної незалежності судочинства та правовому порядку ЄС.

У своєму клопотанні про вжиття тимчасових заходів Комісія проситиме:

- припинити дії положень, які надають Дисциплінарній палаті Верховного Суду рішення щодо клопотань про зняття судової недоторканності, а також з питань зайнятості, соціального забезпечення та виходу на пенсію суддів Верховного Суду,

- припинити дію рішень, вже прийнятих Дисциплінарною палатою Верховного Суду, щодо зняття судової недоторканності, та

- призупинити дії положень, що перешкоджають польським суддям безпосередньо застосовувати певні положення законодавства ЄС, що захищають незалежність судочинства, а також подавати до Суду попередні ухвали з таких питань, а також положення, що кваліфікують дії суддів щодо цього як дисциплінарні правопорушення.