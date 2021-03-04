Зеленський підписав закон про відновлення конкурсного відбору на держслужбу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Офісу президента.

Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим документом необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення COVID-19.

Також закон скасовує положення, згідно з яким суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.

Крім того, виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.

В Євросоюзі раніше неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це - центральний елемент реформи державного управління.

Зобов'язання про відновлення конкурсів замість призначення "своїх людей" на держслужбу є однією з умов отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.

Детальніше читайте у статті: Вето поза конкурсом: що необхідно якнайшвидше змінити у законі про держслужбу