В ЄС розчаровані, що Рада не відновила конкурсний відбір на держслужбу

В Європейському союзі розчаровані тим, що парламент не ухвалив рішення про відновлення конкурсі для призначень на державну службу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Розчарований тим, що Верховна рада не прийняла законопроєкт 3491, який повертає набір співробітників в органи державного управління на основі заслуг - центральний елемент реформи державного управління, яку підтримує ЄС, в тому числі за допомогою макрофінансової допомоги. Сподіваюся, що в січні Рада повернеться до його розгляду якомога швидше", - написав Маасікас.

Disappointed by the failure to adopt in @verkhovna_rada DL 3491, bringing back merit-based recruitment in public administration - a centerpiece of the Public Administration reform, supported by #EU incl through macro-financial assistance. I hope Rada will revert ASAP in January.