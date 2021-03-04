У Британії дозволили швидке схвалення вже затверджених вакцин, адаптованих до нових штамів

Британський регулятор не вимагатиме масштабних клінічних досліджень і погодження з нуля для модифікованих вакцин від коронавірусу, адаптованих до нових штамів - якщо у майбутньому в цьому буде необхідність.

Як пише "Європейська правда", про це регулятор заявив 4 березня.

Це стосується модифікованих версій тих вакцин, які вже отримали дозвіл на використання у Британії.

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Такий підхід спільно схвалила коаліція регуляторних органів ACCESS, до якої входять регулятори Британії, Австралії, Канади, Сінгапуру та Швейцарії.

Регуляторне агентство з лікарських препаратів та виробів медичного призначення (MHRA) буде вимагати дані, що підтверджують імунну відповідь на нову версію вакцини через тести на зразках крові.

Такі методи дослідження потребують менше часу і зусиль.

Також виробники повинні будуть надавати дані про те, що вакцина є якісною і безпечною.

"Цей підхід грунтується на випробуваному і відтестованому процесі затвердження, який використовувався для сезонних вакцин від грипу, для яких щороку необхідні зміни, щоб пристосувати їх до циркулюючих штамів", - зазначає регулятор у своєму повідомленні.

Oxford/AstraZeneca вже повідомляли, що починають розробку вакцини, адаптованої до південноафриканського штаму вірусу.