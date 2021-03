У Британії 20 млн людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

У Великій Британії вже понад 20 мільйонів людей отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це у неділю оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда".

"20 мільйонів людей у Великій Британії вже отримали вакцину - величезне національне досягнення і свідчення невтомної роботи співробітників NHS, волонтерів, збройних сил та багатьох інших. Я закликаю всіх робити щеплення. Кожен укол робить різницю в нашій битві проти COVID", - написав Джонсон у Twitter.

20 million people across the UK have now got the jab – a huge national achievement and a testament to the tireless work of NHS staff, volunteers, the Armed Forces & many more.



I urge everyone to get the jab when called. Every jab makes a difference in our battle against COVID.