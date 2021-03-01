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У Британії 20 млн людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

Понеділок, 1 березня 2021, 07:51

У Великій Британії вже понад 20 мільйонів людей отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це у неділю оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда".

"20 мільйонів людей у Великій Британії вже отримали вакцину - величезне національне досягнення і свідчення невтомної роботи співробітників NHS, волонтерів, збройних сил та багатьох інших. Я закликаю всіх робити щеплення. Кожен укол робить різницю в нашій битві проти COVID", - написав Джонсон у Twitter.

Міністр охорони здоров'я країни Метт Генкок заявив, що ця цифра відповідає близько 30% населення.

Водночас другу дозу вакцини отримали лише близько мільйона людей. У Британії щеплення роблять вакцинами від AstraZeneca та BioNTech/Pfizer.

Раніше Спільний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) оголосив, що наступна фаза щеплень проти COVID і далі надаватиме пріоритет людям за віком, а не за професією.

Люди у віці 40-49 років стануть наступними в черзі, хто отримає вакцину після охоплення всіх вразливих груп та людей старше 50 років, заявив уряд.

Нагадаємо, протягом суботи в Україні щеплення від коронавірусу отримали лише 90 осіб, вакцинація відбувалась у трьох регіонах.

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Велика Британія Коронавірус
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