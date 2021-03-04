В Британии разрешили быстрое одобрение уже утвержденных вакцин, адаптированных к новым штаммам

Британский регулятор не потребует масштабных клинических исследований и согласования с нуля для модифицированных вакцин от коронавируса, адаптированных к новым штаммам - если в будущем в этом будет необходимость.

Как пишет "Европейская правда", об этом регулятор заявил 4 марта.

Это касается модифицированных версий тех вакцин, которые уже получили разрешение на использование в Британии.

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Такой подход совместно одобрил коалиция регуляторных органов ACCESS, в которую входят регуляторы Великобритании, Австралии, Канады, Сингапура и Швейцарии.

Регуляторное агентство по лекарственным препаратам и изделий медицинского назначения (MHRA) будет требовать данные, подтверждающие иммунный ответ на новую версию вакцины через тестирование образцов крови.

Такие методы исследования требуют меньше времени и усилий.

Также производители должны будут предоставлять данные о том, что вакцина является качественной и безопасной.

"Этот подход основывается на испытуемом и тестированы в процессе утверждения, который использовался для сезонных вакцин от гриппа, для которых ежегодно необходимы, чтобы приспособить их к циркулирующим штаммов", - отмечает регулятор в своем сообщении.

Oxford / AstraZeneca уже сообщали, что начинают разработку вакцины, адаптированной к южноафриканскому штамму вируса.