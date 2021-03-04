Прем'єр Словаччини заявив про готовність Росії скасувати контракт на вакцину

Виробник російської вакцини "Спутник V" готовий скасувати весь контракт на поставку 2 мільйонів вакцин без будь-яких санкцій проти Словаччини.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

Матович заявив, що виробник готовий зробити це через те, що купівля російської вакцини спричинила загрозу розпаду уряду. Він попросив партнерів по коаліції швидко оголосити своє рішення.

"Вчора пізно ввечері я отримав офіційну пропозицію від виробника вакцин "Спутник V", що в ситуації, коли їхню вакцину в Словаччині так ненавидять, що партнерам по коаліції загрожує розпад уряду, вони готові скасувати весь контракт на 2 000 000 вакцин сьогодні ... Без будь-яких санкцій проти Словаччини", - заявив Матович.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Пізніше під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.