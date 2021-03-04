Премьер Словакии заявил о готовности России отменить контракт на вакцину

Производитель российской вакцины "Спутник V" готов отменить все контракты на поставку 2 миллионов доз вакцины без каких-либо санкций против Словакии.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Матович заявил, что производитель готов сделать это из-за того, что покупка российской вакцины вызвала угрозу распада правительства. Он попросил партнеров по коалиции быстро объявить свое решение.

"Вчера поздно вечером я получил официальное предложение от производителя вакцины "Спутник V", что в ситуации, когда их вакцину в Словакии так ненавидят, что партнерам по коалиции угрожает распад правительства, они готовы отменить весь контракт на 2 млн доз сегодня... без каких-либо санкций против Словакии", - заявил Матович.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Позже во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.