ЄС хоче, щоб роботодавці повідомляли про рівень оплати праці задля гендерної рівності

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, хоче змусити роботодавців бути відкритішими щодо того, скільки заробляють їхні працівники, щоб жінкам було простіше боротися з дисбалансом щодо заробітної плати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Незважаючи на те, що гендерний розрив в оплаті праці в ЄС скоротився до 14% для людей, що виконують одну і ту ж роботу, Європейська комісія хоче усунути цю нерівність, вводячи правила публічності рівнів оплати праці.

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"Для рівної оплати потрібна прозорість. Жінки повинні знати, чи справедливо до них ставляться їх роботодавці", - сказала президентка Єврокомісіїї Урсула фон дер Ляйен.

Згідно з пропозиціями комісії, роботодавці повинні будуть надати інформацію про початкові рівні оплати праці в оголошенні про вакансію і перед співбесідою, під час якої роботодавці не зможуть запитувати людей, скільки вони отримували до цього.

Співробітникам буде дозволено запитувати роботодавців про середній рівень оплати праці людей, що виконують однакову роботу, з розбивкою по статі.

Щоб збільшити тиск на великі компанії, комісія хоче змусити фірми з більш ніж 250 співробітниками публікувати інформацію про будь-який гендерний розрив в оплаті праці.

Тепер пропозиція буде направлена в Європейський парламент і країни ЄС для подальшого обговорення, перш ніж вона може бути схваленою.

Єврокомісія виступила з пропозицією напередодні Міжнародного жіночого дня в понеділок.