Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Чехії - вдруге понад 17 тисяч заражень і знову рекорд

Агентство ЄС схвалило використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna

13 членів ЄС просять Єврокомісію поділитися вакцинами з Україною

Байден наблизився до контролю над Сенатом після перемоги свого кандидата у Джорджії






Уряд Німеччини ініціював гендерні квоти на керівних посадах у компаніях

Середа, 6 січня 2021, 15:19

Уряд Німеччини запропонував запровадити гендерні квоти для керівних посад у великих компаніях, у яких рада директорів складається більш ніж з трьох осіб. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з проєктом, у радах директорів великих компаній, якщо у них більше трьох керівних посад, має бути представлена щонайменш одна жінка. 

Законопроєкт ще має бути підтриманий Бундестагом. 

За словами міністерки юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт, це рішення є "дуже сильним сигналом". Вона закликала компанії "скористатися можливостями, які надають висококваліфіковані жінки".

8 липня уряд Німеччини схвалив національну стратегію гендерної рівності, яка передбачає, серед іншого, скорочення гендерного розриву в оплаті праці і збільшення частки жінок в бізнесі і політиці та на керівних посадах.

Згідно з індексом 2019 року від Європейського інституту гендерної рівності, Німеччина перебуває нижче середньоєвропейського рівня у цьому питанні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua