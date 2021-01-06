Уряд Німеччини ініціював гендерні квоти на керівних посадах у компаніях

Уряд Німеччини запропонував запровадити гендерні квоти для керівних посад у великих компаніях, у яких рада директорів складається більш ніж з трьох осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з проєктом, у радах директорів великих компаній, якщо у них більше трьох керівних посад, має бути представлена щонайменш одна жінка.

Законопроєкт ще має бути підтриманий Бундестагом.

За словами міністерки юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт, це рішення є "дуже сильним сигналом". Вона закликала компанії "скористатися можливостями, які надають висококваліфіковані жінки".

8 липня уряд Німеччини схвалив національну стратегію гендерної рівності, яка передбачає, серед іншого, скорочення гендерного розриву в оплаті праці і збільшення частки жінок в бізнесі і політиці та на керівних посадах.

Згідно з індексом 2019 року від Європейського інституту гендерної рівності, Німеччина перебуває нижче середньоєвропейського рівня у цьому питанні.