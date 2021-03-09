Політичний діалог у Грузії опинився під загрозою через скандальний запис за участі прем’єра

У Грузії опозиція закликала правлячу "Грузинську мрію" відкликати прем’єра Іраклія Гарібашвілі з переговорів про врегулювання політичної кризи після появи скандального аудіозапису, де за його участю обговорюється помста підлітку за коментар у Facebook.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Напередодні в офісі "Лейбористської партії Грузії" лідери опозиційних партій обговорювали запис телефонної розмови, в якому нинішній прем'єр імовірно обговорює покарання для тих, хто написав негативний коментар на адресу сина засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі Бери.

Думки опозиціонерів розділилися. Після оприлюднення запису в партії "Лело" заявили, що для них є неприйнятною участь Гарібашвілі в переговорах на будь-якій платформі. Представники інших опозиційних партій закликали уряд Грузії замінити Гарібашвілі іншим політиком. При цьому було відзначено, що опозиція не дасть приводу владі звинуватити опозицію у зриві переговорів.

Член "Стратегії Агмашенебелі" Паата Манджгаладзе вважає, що після публікації такого аудіозапису в нормальній країні Гарібашвілі усунули б не тільки від переговорів, але й від посади.

"Лело" не сяде за один стіл з Гарібашвілі", - жорстко заявив після зустрічі Саба Буадзе, один з лідерів партії, яка звернулася в Генпрокуратуру з вимогою розслідувати скандальний аудіозапис. Тим більше, нагадав Буадзе, раніше Гарібашвілі в переговорах між опозицією і владою не брав участі.

Лише 1 березня він вперше опинився за столом переговорів, за який опонентів посадив голова Єврокомісії Шарль Мішель, який перебував з візитом в Тбілісі. Попередні чотири раунди переговорів з послами ЄС і США "Мрію" представляли Арчіл Талаквадзе і Іраклій Кобахідзе.

Шарль Мішель настійно рекомендував владі і опозиції протягом двох тижнів домовитися про ключові шість принципів вирішення політичної кризи і приїхати з результатами в Брюссель вже 15 березня. Але варто було Мішелю залишити Тбілісі, як "Грузинська мрія" і опозиція повернулися до своїх "червоних ліній".

Увесь минулий тиждень політичні опоненти продовжували відстоювати свої позиції. Опозиція вимагає звільнення лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії та інших так званих політв'язнів і проведення дострокових виборів.

"Грузинська мрія" теж виступає за діалог, але теж на своїх умовах: про звільнення Ніки Мелії і дострокові вибори мови бути не може. Правляча партія співпрацю з опозицією бачить тільки в парламентській комісії з розслідування підсумків парламентських виборів. У разі виявлення одновідсоткової похибки, "Грузинська мрія" згодна на проведення дострокових виборів.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель призначив Крістіана Даніельссона своїм особистим посланником і посередником у діалозі політичних сил у Грузії.

Детальніше про події в Грузії - у статті М'яка сила Заходу: як ЄС вивів із глухого кута політичну кризу в Грузії