Политический диалог в Грузии оказался под угрозой из-за скандальной записи с участием премьера

В Грузии оппозиция призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать премьера Ираклия Гарибашвили из переговоров об урегулировании политического кризиса после появления скандальной аудиозаписи, где с его участием обсуждается месть подростку за комментарий в Facebook.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Накануне в офисе "Лейбористской партии Грузии" лидеры оппозиционных партий обсуждали запись телефонного разговора, в котором нынешний премьер вероятно обсуждает наказания для тех, кто написал негативный комментарий в адрес сына основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили Беры.

Мнения оппозиционеров разделились. После обнародования записи в партии "Лело" заявили, что для них неприемлемо участие Гарибашвили в переговорах на любой платформе. Представители других оппозиционных партий призвали правительство Грузии заменить Гарибашвили другим политиком. При этом было отмечено, что оппозиция не даст повода власти обвинить оппозицию в срыве переговоров.

Член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе считает, что после публикации такой аудиозаписи в нормальной стране Гарибашвили отстранили бы не только от переговоров, но и от должности.

"Лело" не сядет за один стол с Гарибашвили", - жестко заявил после встречи Саба Буадзе, один из лидеров партии, обратившейся в Генпрокуратуру с требованием расследовать скандальную аудиозапись. Тем более, напомнил Буадзе, ранее Гарибашвили в переговорах между оппозицией и властью не участвовал.

Только 1 марта он впервые оказался за столом переговоров, за который оппонентов посадил председатель Еврокомиссии Шарль Мишель, находившийся с визитом в Тбилиси. На предыдущих четырех раундах переговоров с послами ЕС и США "Грузинскую мечту" представляли Арчил Талаквадзе и Ираклий Кобахидзе.

Шарль Мишель настоятельно рекомендовал властям и оппозиции в течение двух недель договориться о шести ключевых принципах решения политического кризиса и приехать с результатами в Брюссель уже 15 марта. Но стоило Мишелю уехать из Тбилиси, как "Грузинская мечта" и оппозиция вернулись к своим "красным линиям".

Всю прошлую неделю политические оппоненты продолжали отстаивать свои позиции. Оппозиция требует отставки лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии и других так называемых политзаключенных и проведения досрочных выборов.

"Грузинская мечта" выступает за диалог, но тоже на своих условиях: об освобождении Ники Мелии и досрочных выборах не может быть и речи. Правящая партия сотрудничество с оппозицией видит только в парламентской комиссии по расследованию результатов парламентских выборов. В случае выявления однопроцентной погрешности "Грузинская мечта" согласна на проведение досрочных выборов.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель назначил Кристиана Даниэльссона своим личным посланником и посредником в диалоге политических сил в Грузии.

Подробнее о событиях в Грузии - в статье Мягкая сила Запада: как ЕС вывел из тупика политический кризис в Грузии