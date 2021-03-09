ЄС призначив посередника у діалозі політичних сил у Грузії

Президент Європейської ради Шарль Мішель призначив Крістіана Даніельссона своїм особистим посланником і посередником у діалозі політичних сил у Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Європейської ради.

"Крістіан Даніельссон отримав доручення президента Мішеля у співпраці з високим представником Боррелем брати участь у посередницьких зусиллях, що підтримуються ЄС у Грузії, у зв'язку з відновленням політичного діалогу під час візиту президента Мішеля до Тбілісі 1 березня" - йдеться у повідомленні.

Даніельссон у тійсній співпраці з послом Європейського Союзу в Грузії Карлом Гарцеллом буде посередником відновленого діалогу між політичними партіями Грузії з метою подолання поточної політичної напруженості.

Найближчими днями він поїде до Грузії, щоб залучити всіх зацікавлених сторін до процесу.

"Президент Мішель та високий представник Боррель закликають усіх політичних суб'єктів Грузії повністю взяти участь у діалозі в конструктивному дусі та з метою досягнення взаємоприємних результатів в інтересах стабільної, демократичної та орієнтованої на реформи Грузії, здатної успішно просунутися на своєму проєвропейському шляху" - заявили у Європейській раді.

Детальніше про події в Грузії - у статті М'яка сила Заходу: як ЄС вивів із глухого кута політичну кризу в Грузії