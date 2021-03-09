Глава МЗС Чехії: "паспорти вакцинації" ЄС можуть з'явитися у травні

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек заявив, що механізм "паспортів вакцинації" в ЄС для відновлення подорожей буде готовий вже у травні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

"Європейська комісія повинна представити пропозицію до 17 березня. Тому використання паспорта вакцинації може справді бути вже у травні. У будь-якому випадку ми хочемо функціонального рішення для літніх подорожей. Ідеально було б, щоб це було загальною європейською процедурою, щоб у нас були однакові правила для всіх", - сказав Петршичек.

Міністр зазначив, що паспорт повинен працювати в цифровій формі, і на додаток до інформації про щеплення він міг би містити дані про тестування.

"Звичайно, за умови безпечного обміну даними. Це створило б інструмент, який полегшить подорожі в межах ЄС, навіть із родичами або для іноземних ділових зустрічей", - додав міністр.

Петршичек навів приклад Ізраїлю, який вже застосував на практиці еквівалент паспортів вакцин.

"У них вже є так звана цифрова система зелених карток, і Греція хоче дозволити вакцинованим ізраїльтянам подорожувати на цій основі. Кіпр так само прихильний до подорожей щеплених британців. Нас це може надихнути", - зазначив він.

Президентка Єврокомісії минулого тижня заявила, що уряди країн-членів повинні негайно розпочати технічну роботу, щоб вчасно забезпечити впровадження системи сертифікатів щеплень проти COVID-19 до літа.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має суттєві заперечення щодо плану Єврокомісії з запровадження "цифрових зелених паспортів вакцинації".