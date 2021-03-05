У ВООЗ виступили проти запланованих ЄС паспортів вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має суттєві заперечення щодо плану Єврокомісії з запровадження "цифрових зелених паспортів вакцинації".

Про це заявив директор регіонального євопейського бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю виданню Die Welt, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Наразі немає певних даних про те, скільки тримається імунітет, пов'язаний з вакцинацією від коронавірусу. Зважаючи на це, ВООЗ ставиться критично до намірів з запровадження паспортів вакцинації.

"Ми розуміємо, що уряди стикаються з політичною реальністю", - наголосив бельгійський медик і додав, що заявленої на літо появи таких паспортів "навряд чи уникнути". "Однак ВООЗ цього не рекомендує", - заявив Клюге.

17 березня Єврокомісія має оприлюднити законопроєкт про "цифровий зелений паспорт", у якому мають нотуватись дані про вакцинацію від коронавірусу, хворобу COVID-19, а також негативні тести на коронавірус. Метою запровадження паспорту вакцинації є надійний шлях для скасування обмежень, а також уможливлення подорожей в Європі. Протягом трьох місяців мають бути створені технічні умови для того, щоб у межах усього ЄС дані паспорта зчитувались безпечно.

Між тим 5 березня міністр енергетики та інформаціних технологій Швеції Андерс Ігеман повідомив, що паспорти вакцинації з'являться в країні до літа. За його словами, йдеться про цифровий документ, що буде доступний на різних платформах, у тому числі на мобільних телефонах та електронних гаманцях.