Глава МИД Чехии: "паспорта вакцинации" ЕС могут появиться в мае

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что механизм "паспортов вакцинации" в ЕС для восстановления путешествий будет готов уже в мае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Европейская комиссия должна представить предложение до 17 марта. Поэтому использование паспорта вакцинации может действительно быть уже в мае. В любом случае мы хотим функционального решения для летних путешествий. Идеально было бы, чтобы это было общей европейской процедурой, чтобы у нас были одинаковые правила для всех", - сказал Петршичек.

Министр отметил, что паспорт должен работать в цифровом формате, и в дополнение к информации о прививках он мог бы содержать данные о тестировании.

"Конечно, при условии безопасного обмена данными. Это создало бы инструмент, который облегчит путешествия в пределах ЕС, даже к родственникам или для иностранных деловых встреч", - добавил министр.

Петршичек привел пример Израиля, который уже применил на практике эквивалент паспортов вакцинации.

"У них уже есть так называемая цифровая система зеленых карточек, и Греция хочет разрешить вакцинированным израильтянам путешествовать на этой основе. Кипр так же благосклонен к путешествиям привитых британцев. Нас это может вдохновить", - отметил он.

Президент Еврокомиссии на прошлой неделе заявила, что правительства стран-членов должны немедленно начать техническую работу, чтобы вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок против COVID-19 к лету.

Как сообщалось, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть существенные возражения относительно плана Еврокомиссии по введению "цифровых зеленых паспортов вакцинации".