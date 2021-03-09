Букінгемський палац скликав термінову нараду через скандальне інтерв'ю Гаррі і Меган

У Букінгемському палаці скликали термінову нараду у зв’язку з останнім інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, в якому пролунали критичні висловлювання на адресу членів королівської родини.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

На зустрічі були присутні головні члени королівської родини. Втім, повідомляє кореспондентка ВВС з питань королівської сім'ї, у Букінгемському палаці "не хотіли б відчувати, що від них вимагають швидкої відповіді" на закиди від принца Гаррі та Меган.

Прем’єр Борис Джонсон відмовився коментувати інтерв'ю, сказавши, що коли йдеться про справи королівської сім’ї, прем’єру краще не казати нічого". Водночас, він зазначив, що "завжди надзвичайно захоплювався королевою та її об'єднавчою роллю".

Нагадаємо, Гаррі і Меган дали інтерв'ю в США, яке було показане 8 березня. Серед іншого, Меган розповіла, що родичі її чоловіка були стурбовані кольором шкіри її майбутньої дитини (герцогиня Сассекська є першою особою змішаної раси у сучасній королівській родині) і синові "не хотіли давати титул і охорону". Пізніше принц Гаррі пояснив Опрі Вінфрі, що це запитання пролунало не від королеви Єлизавети ІІ чи її чоловіка, принца Единбурзького.

Меган також розповіла про те, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім'ї і ЗМІ.

Вважається, що інтерв’ю може стати найрезонанснішою подією в житті британської монархії після розлучення принца Уельського та трагічної загибелі принцеси Діани.

Раніше видання The Times повідомило, що королева Єлизавета II відмовилася підписати підготовлену заяву, яка, сподівалися чиновники, знизить напругу після інтерв’ю, підкресливши любов родини і турботу про пару.

Детальніше читайте у статті - Атака на монархію: навіщо принц Гаррі та Меган Маркл воюють з королівською родиною.