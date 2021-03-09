Букингемский дворец созвал срочное совещание из-за скандального интервью Гарри и Меган

В Букингемском дворце созвали экстренное совещание в связи с последним интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, в котором прозвучали критические высказывания в адрес членов королевской семьи.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

Как сообщает корреспондент ВВС по вопросам королевской семьи, в Букингемском дворце "не хотели бы чувствовать, что от них требуют быстрого ответа" на упреки от принца Гарри и Меган.

Премьер Борис Джонсон отказался комментировать интервью, сказав, что когда речь идет о делах королевской семьи, премьеру лучше ничего не говорить. Вместе с тем он отметил, что "всегда очень увлекался королевой и объединяющей ролью, которую она играет".

Напомним, Гарри и Меган дали интервью в США, которое было показано 8 марта. Среди прочего, Меган рассказала, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка (герцогиня Сассекская является первым лицом смешанной расы в современной королевской семье) и сыну "не хотели давать титул и охрану". Позже принц Гарри объяснил, что этот вопрос прозвучал не от королевы Елизаветы II или ее мужа, принца Эдинбургского.

Меган также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ.

Считается, что интервью может стать самым резонансным событием в жизни британской монархии после развода принца Уэльского и трагической гибели принцессы Дианы.

Ранее издание The Times сообщило, что королева Елизавета II отказалась подписать подготовленное заявление, которое, как надеялись чиновники, снизит напряжение после интервью, подчеркнув любовь семьи и заботу о паре.

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