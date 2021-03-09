Єлизавета II не підписала заяву щодо інтерв'ю Гаррі і Меган Маркл - The Times

Букінгемський палац опинився у сум'ятті після критичних висловлювань на адресу членів королівської родини Великої Британії, що прозвучали в інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

За даними видання, в понеділок увечері королева Єлизавета II відмовилася підписати підготовлену заяву, яка, сподівалися чиновники, знизить напруженість, підкреслюючи любов родини і турботу про пару.

"Вважається, що їй потрібно більше часу, щоб обміркувати свою відповідь", - зазначає видання.

Гаррі і Меган дали інтерв'ю в США, яке було показане 8 березня. Воно, ймовірно, стане найрезонанснішою подією в житті британської монархії після розлучення принца Уельського та трагічної загибелі принцеси Діани.

Меган розповіла про те, що родичі її чоловіка були стурбовані кольором шкіри її майбутньої дитини. За словами герцогині, мати якої афроамериканка, її синові "не хотіли давати титул і охорону".

Вона також розповіла про те, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім'ї і ЗМІ.

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