Лавров пообіцяв, що Росія ніколи не буде "морозити громадян ЄС"

Російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров заявив, що Росія ніколи не буде "морозити громадян ЄС", використовуючи поставки нафти і газу в Європу для політичного тиску.

Про це Лавров заявив у програмі "Большая игра" на "Первом канале", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

"Ми ніколи, це принципова позиція незалежно ні від чого, не будемо використовувати енергоносії, наші маршрути нафти і газу в Європі", - сказав він, коли його запитали, чи може Росія використати поставки нафти і газу в Європу в якості відповіді на тиск з боку ЄС.

На уточнююче запитання, чи можливі такі кроки з боку Москви в тому випадку, якщо Росію відключать від системи SWIFT, Лавров відповів, що "ми не будемо цього робити".

"Це принципова позиція президента Росії Владіміра Путіна. Не будемо ставати в ситуацію, коли нам доведеться заморозити громадян Євросоюзу. Ми ніколи не будемо цього робити", - сказав Лавров.

Він додав, що РФ – "не київський режим, який перекрив канал, який постачав воду до Криму, і радіє цьому".

При цьому Лавров пообіцяв, що на будь-які "злісні дії" на адресу Росії Москва відповідатиме, нехай і "не обов'язково симетрично".

Нагадаємо, спорудження російського газопроводу "Північний потік-2" перебуває на фінальному етапі, але з новими санкціями США з’явилися шанси на те, що проєкт так і не буде завершено, попри те, що у Німеччині не хочуть відмовлятися від нього.

Країни-противники будівництва газопроводу, такі як країни Балтії та Польща, заявляють, що Росія планує використовувати газогін для тиску на Європейський Союз