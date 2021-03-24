Держсекретар США попередив главу МЗС Німеччини, що "Північний потік-2" - погана ідея

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив своєму німецькому колезі Гайко Маасу про загрозу санкцій для компаній, які братимуть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2"

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен розповів на пресконференції у Брюсселі після міністерської зустрічі НАТО.

"Німеччина один із наших найближчих союзників, але ми маємо розбіжності щодо проєкту, це не секрет. Проте ми не дозволимо цьому перешкоджати нашій роботі з інших питань. Я мав хорошу розмову з Гайко Маасом щодо спільних питань, як двосторонніх, так і в рамках НАТО. Але також правда і те, що президент Байден протягом тривалого часу дуже чітко висловлювався щодо "Північного потоку-2", що це – погана ідея", - сказав Блінкен.

Він заявив, що повторив цю думку напряму главі МЗС Німеччини і чітко дав зрозуміти, що компанії, які будуть залучені до спорудження газопроводу ризикують потрапити під санкції США.

"Трубопровід розділяє Європу, він піддає Україну і Центральну Європу маніпуляціям з боку Росії та суперечить власним європейським енергетичним завданням", - додав держсекретар.

В середині березня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.

Пізніше Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".