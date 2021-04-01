Лавров пообещал, что Россия никогда не будет "морозить граждан ЕС"

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не будет "морозить граждан ЕС", используя поставки нефти и газа в Европу для политического давления.

Об этом Лавров заявил в программе "Большая игра" на "Первом канале", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Мы никогда, это принципиальная позиция независимо ни от чего, не будем использовать энергоносители, наши маршруты нефти и газа в Европе", - сказал он, когда его спросили, может ли Россия использовать поставки нефти и газа в Европу в качестве ответа на давление со стороны ЕС.

На уточняющий вопрос, возможны ли такие шаги со стороны Москвы в том случае, если Россию отключат от системы SWIFT, Лавров ответил, что "мы не будем этого делать".

"Это принципиальная позиция президента России Владимира Путина. Не будем становиться в ситуацию, когда нам придется заморозить граждан Евросоюза. Мы никогда не будем этого делать", - сказал Лавров.

Он добавил, что РФ - "не киевский режим, перекрывший канал, который поставлял воду в Крым, и радуется этому".

При этом Лавров пообещал, что на любые "злобные действия" в адрес России Москва будет отвечать, пусть и "не обязательно симметрично".

Напомним, строительство российского газопровода "Северный поток-2" находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

Страны-противники строительства газопровода, такие как страны Балтии и Польша, заявляют, что Россия планирует использовать газопровод для давления на Европейский Союз.