ЄС продовжив санкції проти Ірану за порушення прав людини та додав у список 8 посадовців 

ЄС продовжив дію санкцій, запроваджених проти Ірану за порушення прав людини, до 13 квітня 2022 року та додав у санкційний список ще вісім осіб і три організації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Радою ЄС.

"Рада додала вісім осіб і три організації до цього санкційного списку за їхню роль у жорстокій реакції на демонстрації в Ірані у листопаді 2019 року. Список тепер налічує 89 осіб та 4 організації", - зазначають у ньому.

Санкції передбачають заборону на в’їзд, замороження активів та заборону експорту до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій та моніторингу телекомунікацій.

Крім того, громадянам ЄС та компаніям, зареєстрованим у ЄС, заборонено надавати доступ до коштів зазначеним особам та організаціям.

Вперше санкції були запроваджені у 2011 році і відтоді продовжуються щорічно.