Канада скасувала дозволи на оборонний експорт до Туреччини через Нагірний Карабах

Канада скасувала дозволи на експорт до Туреччини військової продукції і технологій через те, що канадські технології були використані у конфлікті в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляється у заяві міністра закордонних справ Канади Марка Гарно, опублікованій 12 квітня, пише "Європейська правда".

Гарно нагадав, що минулої осені, відповідно до канадського режиму експортного контролю, уряд Канади призупинив видачу дозволів на експорт військових товарів та технологій в Туреччину в очікуванні результатів розслідування тверджень про те, що канадські технології використовувалися Азербайджаном у військовому конфлікті в Нагірному Карабаху.

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"Після цього аналізу, в ході якого були виявлені переконливі докази, що канадські технології, експортовані до Туреччини, застосовувалися в Нагірному Карабаху, сьогодні я оголошую про скасування дозволів, які були призупинені восени 2020 року", - йдеться в заяві Гарно.

"Це використання не сумісне з зовнішньою політикою Канади та із запевненнями Туреччини про кінцеве використання", - зазначив глава МЗС Канади.

При цьому Гарно підкреслив, що "Туреччина є важливим союзником НАТО, і заявки, пов'язані з програмами співпраці в НАТО, будуть оцінюватися в індивідуальному порядку".