Канада отменила разрешения на оборонный экспорт в Турцию из-за Нагорного Карабаха

Канада отменила разрешения на экспорт в Турцию военной продукции и технологий из-за того, что канадские технологии были использованы в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно, опубликованном 12 апреля, пишет "Европейская правда".

Гарно напомнил, что осенью, в соответствии с канадским режимом экспортного контроля, правительство Канады приостановило выдачу разрешений на экспорт военных товаров и технологий в Турцию в ожидании результатов расследования утверждений о том, что канадские технологии использовались Азербайджаном в военном конфликте в Нагорном Карабахе.

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"После этого анализа, в ходе которого были обнаружены убедительные доказательства, что канадские технологии, экспортируемые в Турцию, применялись в Нагорном Карабахе, сегодня я объявляю об отмене разрешений, которые были приостановлены осенью 2020 года", - говорится в заявлении Гарно.

"Это использование несовместимо с внешней политикой Канады и с заверениями Турции о конечном использовании", - отметил глава МИД Канады.

При этом Гарно подчеркнул, что "Турция является важным союзником НАТО, и заявки, связанные с программами сотрудничества в НАТО, будут оцениваться в индивидуальном порядке".