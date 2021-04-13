В соцмережах Румунії поширюють фейк про перекидання літаками озброєння в Україну

Міністерство національної оборони Румунії виступило зі спростуванням фейкових повідомлень про те, що з румунської території нібито переправляють літаками зброю та війська до України.

Спростування розміщене на Facebook-сторінці Міністерства національної оборони Румунії, повідомляє "Європейська правда".

В соціальних мережах поширюють неправдиву інформація про те, що військові літаки вирушають до України з аеродрому в Отопені біля Бухареста.

Читайте також У Словаччині заперечили російський фейк про стягування військ до України через НАТО

"Величезний військовий рух на Отопені! Від учора з Отопені в Україну вилетіли десятки військових літаків. Відправили військову техніку і, можливо, війська", - йшлося у повідомленні.

Міністерство оборони Румунії закликало громадян отримувати інформацію з офіційних джерел і не поширювати повідомлення, які вони не можуть перевірити.

"Повідомляємо про фейкові новини, які поширюються у соціальних мережах. Інформація в цій публікації не має нічого спільного з реальністю… Ми знову закликаємо вас споживати інформацію з офіційних джерел. Не поширюйте інформацію без мінімальної перевірки", - йдеться у повідомленні румунського Міноборони.

Напередодні у Словаччині заперечили російський фейк про стягування військ до України через НАТО.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що пояснення Росією нарощування своєї військової присутності біля кордонів України "навчаннями НАТО" не відповідає дійсності.