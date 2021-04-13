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В соцсетях Румынии распространяют фейк о переброске самолетами вооружения в Украину

Вторник, 13 апреля 2021, 11:50

Министерство национальной обороны Румынии выступило с опровержением фейковых сообщений о том, что с румынской территории якобы переправляют самолетами оружие и войска в Украину.

Опровержение размещено на Facebook-странице Министерства национальной обороны Румынии, сообщает "Европейская правда".

В социальных сетях распространяют ложную информацию о том, что военные самолеты отправляются в Украину с аэродрома в Отопени у Бухареста.

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"Огромное военное движение на Отопени! Со вчерашнего дня с Отопени в Украину вылетели десятки военных самолетов. Отправили военную технику и, возможно, войска", - говорилось в сообщении.

Министерство обороны Румынии призвало граждан получать информацию из официальных источников и не распространять сообщения, которые они не могут проверить.

"Сообщаем о фейковых новостях, которые распространяются в социальных сетях. Информация в этой публикации не имеет ничего общего с реальностью... Мы вновь призываем вас потреблять информацию из официальных источников. Не распространяйте информацию без минимальной проверки", - говорится в сообщении румынского Минобороны.

Накануне в Словакии опровергли российский фейк о стягивании войск в Украину через НАТО.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что объяснения Россией наращивания своего военного присутствия у границ Украины "учениями НАТО" не соответствует действительности.

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