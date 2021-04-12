У Словаччині заперечили російський фейк про стягування військ до України через НАТО

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що пояснення Росією нарощування своєї військової присутності біля кордонів України "навчаннями НАТО" не відповідає дійсності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Хочу відповісти на дезінформацію про те, що Росія реагує на навчання НАТО. Ні, навчань НАТО не відбувається. Я підтверджую, що відбуваються навчання (військ) групи держав, які, втім, є прозорими, належно анонсованими заздалегідь та з суворим дотриманням погоджених процедур. Кожен може знайти цю інформацію в мережі - вони називаються DEFENDER-Europe 21. Ми не беремо участі у них, на відміну від наших сусідів Польщі та Угорщини, наприклад. Тож ми відкидаємо дезінформацію про те, що Росія реагує на ці військові пересування", - пише Іван Корчок.

Dnes som mal na pôde Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť príležitosť hovoriť o situácii na Ukrajine 🇺🇦.... Опубліковано Ivan Korčok Понеділок, 12 квітня 2021 р.

Він зауважив, що Словаччину не може не турбувати скупчення сил РФ на кордоні її сусіда у масштабах більших, ніж до 2014 року, тим більше, коли цілі таких дій саме зараз залишаються незрозумілими.

Іван Корчок зазначив, що пересування військ країни у межах власної території безумовно є її суверенним правом, але це має відбуватися у такий спосіб, щоб міжнародна спільнота не мала сумнівів, що ці дії не становлять загрози ні для кого. Він висловив жаль, що Росія відмовляється взяти участь у консультаціях в рамках Віденського документу ОБСЄ, передбаченого саме для таких випадків.

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"1989 рік поклав край часам, коли доля країн і їхньої належності/членства вирішувалася не громадянами кожної конкретної європейської країни. Тож Словаччина поважає прагнення України співпрацювати з ЄС та НАТО", - додав він.

Нагадаємо, раніше речник Європейської служби зовнішніх справ заявив, що ЄС підтримує кроки України на тлі напруженості на Донбасі та біля українських кордонів і закликає Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з "ціною та наслідками" у разі посилення агресії проти України.