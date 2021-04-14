Туреччина може втратити пів мільйона російських туристів через обмеження польотів

Міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що обмеження польотів, введені Росією до червня, можуть коштувати країні 500 000 туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Росія заявила, що обмежить польоти до та з Туреччини з 15 квітня по 1 червня, оскільки число нових випадків коронавірусу у Туреччині досягло найвищого рівня, що спричинило нові обмежувальні заходи.

"Дата закінчення заборони на польоти може бути перенесена далі залежно від зменшення кількості випадків COVID-19. Число туристів може впасти приблизно на 500 000", - сказав Ерсой, додавши, що проблем з літніми бронюваннями немає.

У понеділок міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа заявив, що російська делегація незабаром відвідає основні турецькі туристичні напрямки, щоб спостерігати за заходами боротьби з коронавірусом у цих районах.

Спалах минулого року скоротив доходи Туреччини від туризму на дві третини.

Як повідомлялося, Росія з 15 квітня до 1 червня призупиняє регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом. Наприкінці тижня у Туреччині зареєстрували новий максимум заражень за добу - понад 55 тисяч.

Водночас цими вихідними президент України Володимир Зеленський мав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Після зустрічі Ердоган заявив, що виступає проти наростання напруги у Чорноморському регіоні, та підтвердив підтримку Туреччиною територіальної цілісності й суверенітету України і ініціативи "Кримської платформи".

Він сказав, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для того, щоб знизити напругу, що почала наростати останнім часом.