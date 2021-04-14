Турция может потерять полмиллиона российских туристов из-за ограничений полетов

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что ограничения полетов, введенные Россией до июня, могут стоить стране 500 000 туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Россия заявила, что ограничит полеты в и из Турции с 15 апреля по 1 июня, поскольку число новых случаев коронавируса в Турции достигло высокого уровня, что повлекло новые ограничительные меры.

"Дата окончания запрета на полеты может быть перенесена дальше в зависимости от уменьшения количества случаев COVID-19. Число туристов может упасть примерно на 500 000", - сказал Эрсой, добавив, что проблем с летними бронированиями нет.

В понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что российская делегация вскоре посетит основные турецкие туристические направления, чтобы наблюдать за мерами борьбы с коронавирусом в этих районах.

Вспышка инфекции в прошлом году сократила доходы Турции от туризма на две трети.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Решение объяснили ситуацией с коронавирусом. В конце недели в Турции зарегистрировали новый максимум заражений в сутки - более 55 000.

В минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы "Крымской платформы".

Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку для того, чтобы снизить нарастающую в последнее время напряженность.