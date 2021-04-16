Байден відповів, чому досі немає санкцій проти "Північного потоку-2"

Президент США Джо Байден у четвер підтвердив свою опозицію газопроводу "Північний потік-2", але не став повідомляти, чи будуть запроваджені нові санкції.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На запитання, чому до останніх санкцій Вашингтона не були включені санкції проти суперечливого газопроводу, Байден відповів, що це "складна проблема".

"Північний потік-2" - складна проблема, з якою зіштовхуються наші союзники в Європі. Я був проти "Північного потоку-2" протягом довгого часу, з самого початку, коли я був ще - коли я ще не був на посаді (президента)... - до того, як я залишив посаду віцепрезидента. Але це все ще актуальна проблема", - сказав президент США.

Байден зіштовхується з тиском в Конгресі, особливо з боку республіканців, щоб не допустити завершення будівництва трубопроводу, який побудований приблизно на 95%.

За даними Politico, Міністерство юстиції США в минулому місяці дало "зелене світло" санкціям проти Nord Stream 2 AG, компанії, що відповідає за планування, будівництво і майбутню експлуатацію трубопроводу, але після внутрішніх обговорень запровадження санкцій було скасовано.

Високопоставлений чиновник повідомив сайту, що адміністрація прагне відновити відносини між Вашингтоном і Берліном після того, як вони погіршилися при колишньому президенті Дональді Трампі.

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Президент США Джо Байден оголосив про надзвичайний стан у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.