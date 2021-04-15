Байден оголосив про надзвичайний стан через загрозливу діяльність РФ

Президент США Джо Байден оголосив про надзвичайний стан у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.

Про це йдеться у листі до Конгресу США, який супроводжує указ "щодо блокування власності у зв’язку зі специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду РФ", оприлюдненому Білим домом, пише "Європейська правда".

"Повідомляю, що я видав наказ про оголошення національного надзвичайного стану у зв’язку з нетиповою та надзвичайною загрозою для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США, що створюється специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації", - йдеться у тексті.

Серед таких дій Байден називає спробу зірвати підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів, а також підірвати демократичні інституції у США та країнах-партнерах і союзниках, участь Росії та сприяння злочинній кібердіяльності, спрямованій проти США і союзників, сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди.

Також це здійснення "екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів, дії для підриву безпеки у країнах та регіонах, важливих для нацбезпеки США, порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності країни.

"(Все це) складає нетипову і надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів", - підсумовує Байден.

Лист додається до відповідного указу Джо Байдена "щодо блокування власності у зв’язку зі специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду РФ".

Указ передбачає блокування у США активів осіб, яких США визнають відповідальними за, або причетними у прямий або непрямий спосіб до:

- злочинної діяльності РФ через кібертехнології,

- її втручання у вибори в США або іншій країні,

- дій, що підривають демократичні процеси або інституції у США чи інших країнах,

- транснаціональної корупції

- вбивств чи завдання фізичної шкоди громадянам США або їхніх партнерів;

- дій, що підривають мир, безпеку, політичну стабільність або територіальну цілісність США, країн-союзників та партнерів;

- оманливих транзакцій чи інших спроб обійти санкції США, включно з використанням цифрової валюти;

Як випливає з документа, такі санкції можуть торкнутися осіб, які займали вищі керівні посади в уряді РФ, організаціях, які були причетні до вищезазначеної діяльності або які є "політичним підрозділом, агентством або інструментом уряду РФ", а також їхніх безпосередніх близьких - другого з подружжя та повнолітніх дітей.

Блокування власності можливе у тому числі за матеріальну, фінансову або технологічну підтримку зазначених видів діяльності або осіб з цього переліку.

Нагадаємо, раніше 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.