Додон звинуватив в "узурпації влади" КС, який підтримав Санду щодо розпуску парламенту

Партія соціалістів експрезидента Молдови Ігоря Додона заявила про "узурпацію влади" трьома суддями Конституційного суду на користь політичних інтересів президентки Маї Санду, та збирається внести до парламенту відповідний проєкт постанови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Нагадаємо, напередодні Конституційний суд підтримав Маю Санду щодо розпуску парламенту і постановив, що законодавчий орган дійсно потрібно розпустити як такий, що не може сформувати уряд. Рішення КС оскаржити неможливо.

Мая Санду добивається розпуску парламенту вже декілька місяців, тоді як Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

Вранці 16 квітня фракція ПСРМ заявила, що подаватиме у парламент проєкт постанови, в якій хочуть констатувати узурпацію влади суддями Домнікою Маноле, Любою Шовою та Ніколаєм Рошкою, а також постановити, що ці судді порушили присягу перед парламентом та мають піти у відставку.

Голова КС Домніка Маноле після цього закликала депутатів поважати рішення і не тиснути на суддів.

"Судді КС виконують роль вартових Конституції та її цінностей. Це арбітр для гілок влади. Будь-який тиск на КС неприйнятний, як до ухвалення рішення, так і після нього з метою помсти. Це несумісно з принципами правової держави", - заявила Домніка Маноле.

Також Додон у своєму відеоблозі сказав, що соціалісти не будуть пропонувати почати процедуру імпічменту Маї Санду, але готові підтримати цю ініціативу, якщо її запропонують інші партії.

Детальніше про події у Молдові - у відеоблозі "Європейської правди".