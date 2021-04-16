Прем'єр Чехії проти візиту свого заступника до Москви, де той мав домовлятися про "Спутник"

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає за краще скасувати запланований візит до Москви віцепрем’єра Яна Гамачека, під час якого він мав домовитися про російську вакцину "Спутник V" для Чехії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Lidovky, посилаючись на коментар, отриманий від Бабіша.

"Я порадив йому (Гамачеку) скасувати поїздку", - написав він.

Візит до Москви Яна Гамачека, який наразі є віцепрем’єром, міністром внутрішніх справ та в.о. міністра закордонних справ, планується у понеділок 19 квітня.

Майбутній візит також викликав критику з боку опозиційних партій ODS, KDU-ČSL і TOP 09, які нещодавно об'єдналися у коаліцію для участі в майбутніх виборах.

Видання звертає увагу, що візит випав на період значного загострення відносин між Росією та США.

Андрей Бабіш ще напередодні у різних коментарях казав, що вважає поїздкою "не ідеальною". В інтерв’ю виданню Blesk він казав також, що Чехія вже має пропозицію щодо вакцини і може майже одразу отримати близько 300 000 доз "Спутника", але чекає рішення регулятора ЄС.

Бабіш зазначив, що, за словами Гамачека, єдина мета поїздки - домовитися про більшу партію.

Він також сказав, що не розуміє, чому саме Ян Гамачек взявся за питання вакцини, якщо це сфера відповідальності Міністерства охорони здоров’я.

Гамачек на запит видання про коментар не відповів.

Нагадаємо, 14 квітня Ян Гамачек оголосив, що поїде до Москви домовлятися про купівлю російської вакцини від коронавірусу.

Минулого тижня змінився міністр охорони здоров’я. Президент Мілош Земан розкритикував попереднього міністра Яна Блатного за відмову від російської вакцини, яка досі не схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

Земан також звільнив з посади міністра закордонних справ Томаша Петршичека, який не погоджувався з вакцинацією несертифікованими російськими та китайськими вакцинами.

Детальніше про останні у події - у статті Перемога Земана: які зміни чекатимуть на зовнішню політику Чехії.

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