Премьер Чехии против визита своего зама в Москву, где он должен договариваться о "Спутнике"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш хочет отменить запланированный визит в Москву вице-премьера Яна Гамачека, во время которого он должен был договориться о российской вакцине "Спутник V" для Чехии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Lidovky, ссылаясь на комментарий, полученный от Бабиша.

"Я посоветовал ему (Гамачеку) отменить поездку", - написал он.

Визит в Москву Яна Гамачека, который сейчас является вице-премьером, министром внутренних дел и и.о. министра иностранных дел, планируется в понедельник 19 апреля.

Предстоящий визит также вызвал критику со стороны оппозиционных партий ODS, KDU-ČSL и TOP 09, которые недавно объединились в коалицию для участия в предстоящих выборах.

Издание обращает внимание, что визит выпал на период значительного обострения отношений между Россией и США.

Андрей Бабиш еще накануне в различных комментариях говорил, что считает поездку "не идеальной". В интервью изданию Blesk он говорил также, что Чехия уже получила предложение о вакцине и может почти сразу получить около 300 тысяч доз "Спутника", но ждет решения регулятора ЕС.

Бабиш отметил, что, по словам Гамачека, единственная цель поездки - договориться о большей партии.

Он также сказал, что не понимает, почему Ян Гамачек взялся за вопрос вакцины, если это сфера ответственности Министерства здравоохранения.

Гамачек на запрос издания о комментарии не ответил.

Напомним, 14 апреля Ян Гамачек объявил, что поедет в Москву договариваться о покупке российской вакцины от коронавируса.

На прошлой неделе сменился министр здравоохранения. Президент Земан раскритиковал предыдущего министра Яна Блатны за отказ от российской вакцины, которая до сих пор не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Земан также освободил от должности министра иностранных дел Томаша Петршичека, который не согласен с вакцинацией несертифицированными российскими и китайскими вакцинами.

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