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Президент Чехії звільнив главу МЗС, який виступав проти купівлі російської вакцини

Понеділок, 12 квітня 2021, 17:01

Президент Чехії Мілош Земан звільнив Томаша Петршичека з посади міністра закордонних справ за пропозицією прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Земан тимчасово доручив міністру внутрішніх справ Яну Гамачеку керувати дипломатичним міністерством.

У п'ятницю Петршичек зазнав поразки на виборах голови соціал-демократів, на яких він балотувався проти віцепрем’єра Яна Гамачека.

За даними чеських ЗМІ, пост глави МЗС займе чинний міністр культури Любомир Заоралек, він очолював зовнішньополітичне відомство з 2014 по 2017 рік.

Земан давно домагався зміни глави дипломатії. Петршичек вважає, що президента дратує те, що він звертає увагу на ризики для безпеки, пов'язані з тендером на будівництво блоку на АЕС Дуковани, та його незгода з вакцинацією несертифікованими російськими та китайськими вакцинами.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Чехії оголосив, що звільнить главу МОЗ, який виступає проти купівлі російської вакцини "Спутник V".

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Чехія
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