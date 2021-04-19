Влада Праги вимагає у Москви повернути частину парку, яку займає посольство РФ

Влада Праги закликала чеський уряд провести переговори з Росією і повернути частину міського парку Стромовка, де розташоване посольство РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава адміністративного району Прага 7 Ян Чижинський.

"Міська рада Праги щойно закликала уряд Чеської Республіки провести переговори щодо зміни розміру посольства Російської Федерації до вторгнення військ Варшавського договору 21 серпня 1968 року. Через 53 роки окупація частини Стромовки урядом Російської Федерації повинна остаточно закінчитися", - написав Чижинський в Twitter.

Rada hlavního města Prahy právě vyzvala Vládu České republiky, aby vyjednala úpravu rozlohy Velvyslanectví Ruské federace do stavu před invazí vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. Po 53 letech by měla okupace části Stromovky ze strany Ruské federace konečně skončit. pic.twitter.com/t6HWVJm7Nn — Jan Čižinský (@jancizinsky) April 19, 2021

Близько півгектара землі, про яку йде мова, належить Чеській Республіці. Під час вторгнення радянські війська зайняли Стромовку, де оселилися та використовували парк як базу.

Район посольства Радянського Союзу відтоді постійно розширювався частиною парку, і вихід окупаційних військ у 1990 та 1991 роках нічого не змінив.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

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