Власти Праги требуют у Москвы вернуть часть парка, которую занимает посольство РФ

Власти Праги призвали чешское правительство провести переговоры с Россией и вернуть часть городского парка Стромовка, где расположено посольство РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава административного района Прага 7 Ян Чижинский.

"Городской совет Праги только призвал правительство Чешской Республики провести переговоры об изменении размера посольства Российской Федерации до вторжения войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Через 53 года оккупация части Стромовки правительством Российской Федерации должно окончательно закончиться", - написал Чижинский в Twitter.

Rada hlavního města Prahy právě vyzvala Vládu České republiky, aby vyjednala úpravu rozlohy Velvyslanectví Ruské federace do stavu před invazí vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. Po 53 letech by měla okupace části Stromovky ze strany Ruské federace konečně skončit. pic.twitter.com/t6HWVJm7Nn — Jan Čižinský (@jancizinsky) April 19, 2021

Около пол гектара земли, о которой идет речь, принадлежит Чешской Республике. Во время вторжения советские войска заняли Стромовку, где поселились и использовали парк в качестве базы.

Район посольства Советского Союза с тех пор постоянно расширялся за счет территории парка, и вывод оккупационных войск в 1990 и 1991 годах ничего не изменил.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, взрыв был, скорее всего, осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину. Россия в ответ заявила о высылке 20 сотрудников посольства Чехии.

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