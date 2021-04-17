Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу

18 співробітників російського посольства, яких визнали членами російських спецслужб, мають покинути Чехію протягом найближчих 48 годин.



Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktualne.cz про це заявив чеський прем’єр Андрей Бабіш.

"У п'ятницю ввечері ми з віце-прем'єр-міністром Гамачеком були чітко проінформовані про серйозні факти, що стосуються безпеки нашої країни. Сьогодні ми поінформували президента Земана про цю справу та запропонований курс дій, і президент висловив нам абсолютну підтримку",- заявиви Бабіш.

За його словами, "є обґрунтована підозра у причетності офіцерів російської спецслужби ГРУ, підрозділ 29155, до вибуху складів боєприпасів у комплексі Врбетице в 2014 році". Цей вибух, зазначає голова чеського уряду, завдав величезної матеріальної шкоди, а головне - призвів до загибелі двох місцевих жителів.

"Мені дуже шкода, що через це чесько-російські відносини. Однак, як уже сказав прем'єр-міністр, Чеська Республіка повинна відреагувати", - заявив віце-прем'єр-міністр Ян Гамачек, порівнявши нинішню ситуацію із отруєнням у Солсбері 2018 року.

"Як міністр закордонних справ Чеської Республіки, я вирішив вислати всіх співробітників посольства Росії в Празі, яких наші спецслужби чітко визначили як співробітників російських спецслужб СВР та ГРУ. 18 співробітників посольства Росії повинні залишити Чеська Республіка протягом 48 годин ", - додав Гамачек.

Додамо, що ще напередодні Ян Гамачек збирався наступного понеділку до Москви для обговорення деталей закупівлі російської вакцини "Спутник V". Однак у п’ятницю його візит було несподівано скасовано.