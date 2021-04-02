У Парижі чоловік із палаючою пляшкою намагався пробратися у Єлисейський палац

У Парижі чоловік спробував пробратися у двір Єлисейського палацу із палаючою пляшкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Інцидент стався в четвер вдень. Чоловік намагався піднятися на величезні ворота, які захищають місце проживання президента Еммануеля Макрона і його дружини Бріджит. У нього була пляшка з рідиною і підпалений шматок тканини.

Цю людину супроводжувала пара, яка фотографувала і знімала цю сцену на відео. Усіх трьох взяли під варту. Поліція повинна з'ясувати мотиви затриманих.

Відповідно до джерела в поліції, рідина в пляшці не становила небезпеки, і чоловік у віці близько 30 років стверджував, що він художник, який не збирався здійснювати акт насильства.