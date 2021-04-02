В Париже мужчина с горящей бутылкой пытался пробраться в Елисейский дворец

В Париже мужчина попытался пробраться во двор Елисейского дворца с горящей бутылкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Инцидент произошел в четверг днем. Мужчина пытался подняться на огромные ворота, которые защищают место жительства президента Эммануэля Макрона и его жены Бриджит. У него была бутылка с жидкостью и подожженный кусок ткани.

Этого человека сопровождала пара, которая фотографировала и снимала эту сцену на видео. Все трое были взяты под стражу. Полиция должна выяснить мотивы задержанных.

Согласно источнику в полиции, жидкость в бутылке не представляла опасности, и человек в возрасте около 30 лет утверждал, что он художник и не собирался осуществлять акт насилия.