У Грузії - найбільший за три місяці стрибок заражень

У Грузії зафіксували найбільший стрибок заражень коронавірусом за останні три місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За добу в країні повідомили про 1792 нових хворих. Це найбільший показник з 12 січня.

Після спадання осінньо-зимової хвилі епідемії тривалий час у Грузії щоденна кількість заражень становила близько пів тисячі випадків, але з послабленням жорсткого локдауну показники поступово зросли і минулого тижня почали перевищувати 1000 заражень за добу.

Грузинські епідеміологи заявили про початок третьої хвилі епідемії.

Зазначається, що більше половини виявлених випадків - британський штам коронавірусу.

Нагадаємо, грузинський локдаун тривав з 28 листопада і був на той час чи не найсуворішим у Європі - із повною зупинкою транспорту та комендантською годиною. З кінця січня обмеження поступово послаблюють. З середини березня частково дозволили культурні заходи та матчі з глядачами.