Грузія далі послаблює карантин: дозволяють концерти, кінотеатри й футбольні матчі

Грузія послаблює ще низку карантинних обмежень, частково відкриваючи культурні заклади та матчі з глядачами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Онлайн".

З 19 березня у ресторанах будуть дозволені виступи музикантів.

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Дозволили провести з глядачами футбольний матч між збірними Грузії та Іспанії - із заповненістю трибун на 30% та дотриманням дистанції. З такими ж вимогами можна буде відвідати турнір з дзюдо.

З 1 квітня дозволять роботу кінотеатрів та розважальних центрів для дітей - але з обмеженнями на кількість відвідувачів.

Нагадаємо, країна продовжує виходити з жорсткого локдауну, який почався ще 28 листопада. Він був чи не найсуворішим у Європі та передбачав у тому числі повну зупинку транспорту. З кінця січня обмеження поступово послаблюють.

На піку осінньої хвилі епідемії у Грузії реєстрували понад 5 тисяч заражень коронавірусом щодня. Відтоді приріст хворих поступово спадає. Останній місяць показники зазвичай не перевищують 500 випадків за добу.

Вакцинація в країні почалася 15 березня.