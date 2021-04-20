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В Грузии - крупнейший за три месяца скачок заражений

Вторник, 20 апреля 2021, 10:55

В Грузии зафиксировали самый большой скачок заражений коронавирусом за последние три месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За сутки в стране сообщили о 1792 новых больных. Это самый большой показатель с 12 января.

После падения осенне-зимней волны эпидемии, длительное время в Грузии ежедневное количество заражений составляло около полутысячи случаев, но с ослаблением жесткого локдауна показатели постепенно выросли и на прошлой неделе начали превышать 1000 заражений в сутки.

Грузинские эпидемиологи заявили о начале третьей волны эпидемии.

Отмечается, что более половины выявленных случаев - британский штамм коронавируса.

Напомним, локдаун в Грузии длился с 28 ноября и был в то время едва ли не самым строгим в Европе - с полной остановкой транспорта и комендантским часом. С конца января ограничения постепенно ослабляют. С середины марта частично разрешили культурные мероприятия и матчи со зрителями.

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