ЄС готовий до зустрічі з лідерами України, Молдови та Грузії для поглиблення співпраці

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав ідею щодо проведення зустрічі з лідерами України, Молдови та Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Мішеля за підсумками його візиту до Грузії.

"Сьогодні я обговорив з президентом Зурабішвілі намір поглибити співпрацю з асоційованими партнерами ЄС - Грузією, Україною і Молдовою. Я вітаю ідею скликати зустріч з лідерами Грузії, України і Молдови, щоб підтвердити нашу особливу прихильність асоційованим партнерам", - сказав Мішель.

Він також підтвердив прихильність ЄС суверенітету і територіальної цілісності Грузії. "ЄС підтвердив наші п'ять принципів взаємодії з Росією, а підтримка Східних партнерів - це ключова опора", - додав Мішель.

Нагадаємо, пізно увечері 19 квітня політичні партії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений Мішелем.

Угода передбачає звільнення з ув'язнення лідера опозиції Ніканора Мелії і співвласника телеканалу "Мтаварі" Георгія Руруа; проведення системних виборчих змін; реформи в сфері правосуддя; перерозподіл повноважень в парламенті.

У документі зазначено, що дострокові парламентські вибори пройдуть в Грузії у 2022 році - якщо на майбутніх осінніх виборах до місцевих органів влади "Грузинська мрія" не зможе набрати 43% голосів.

Опозиційні партії, які підпишуть документ, повинні припинити бойкот парламенту.

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