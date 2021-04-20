ЕС готов к встрече с лидерами Украины, Молдовы и Грузии для углубления сотрудничества

Президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал идею о проведении встречи с лидерами Украины, Молдовы и Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Мишеля по итогам его визита в Грузию.

"Сегодня я обсудил с президентом Зурабишвили намерение углубить сотрудничество с ассоциированными партнерами ЕС - Грузией, Украиной и Молдовой. Я приветствую идею созвать встречу с лидерами Грузии, Украины и Молдовы, чтобы подтвердить нашу особую приверженность ассоциированным партнерам", — сказал Мишель.

Он также подтвердил приверженность ЕС суверенитету и территориальной целостности Грузии. "ЕС подтвердил наши пять принципов взаимодействия с Россией, а поддержка Восточных партнеров - это ключевая опора", - добавил Мишель

Напомним, поздно вечером 19 апреля политические партии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Соглашение предусматривает освобождение из заключения лидера оппозиции Никанора Мелии и совладельца телеканала "Мтавари" Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте.

В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году - если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов.

Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.

Детальнее читайте в статье Принуждение к компромиссу: как ЕС удалось примирить власть и оппозицию в Грузии