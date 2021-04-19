У Грузії підписали план виходу з політичної кризи, запропонований ЄС
Політичні партії Грузії підписали угоду щодо виходу з кризи, представлену президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Підписання документа відбулося в понеділок увечері в резиденції президента Грузії, Мішель брав участь в церемонії по відеозв'язку і привітав сторони з підписанням документа.
Agreement in #Georgia— Charles Michel (@eucopresident) April 19, 2021
Sakartvelos Gaumarjos!
Congratulations to political leaders on signing the deal out of the current crisis.
You put the people's interests first and let democracy prevail.
Thanks to President @Zourabichvili_S and all parties. pic.twitter.com/cBm4pRQwWr
"Вітаю політичних лідерів з підписанням угоди щодо виходу з поточної кризи. Ви ставите інтереси людей на перше місце і дозволяєте демократії восторжествувати. Дякую президенту Саломе Зурабішвілі і всім сторонам", - написав Мішель в Twitter.
За інформацією "Ехо Кавказу", документ підписали спікер парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе і член правлячої партії "Грузинська мрія" Шалва Папуашвілі, лідери партії "Лело" Мамука Хазарадзе і Бадрі Джапарідзе, лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі, лідер партії "Гірчі" Вахтанг Мегрелішвілі, лідер партії "Гірчі - Більше свободи" Зураб Джапарідзе, лідер "Стратегії Агмашенебелі "Георгій Вашадзе, лідер Республіканської партії Хатуна Самнідзе, як індивідуальні депутати парламенту - Саломе Самадашвілі і Давид Бакрадзе.
Напередодні Мішель запропонував владі Грузії та опозиції новий план розв'язання політичної кризи. Він передбачає звільнення з ув'язнення лідера опозиції Ніки Мелія і співвласника телеканалу "Мтаварі" Георгія Руруа; проведення системних виборчих змін; реформи в сфері правосуддя; перерозподіл повноважень в парламенті.
У документі зазначено, що дострокові парламентські вибори пройдуть в Грузії в 2022 році - якщо на майбутніх осінніх виборах до місцевих органів влади "Грузинська мрія" не зможе набрати 43% голосів. Опозиційні партії, які підпишуть документ, повинні припинити бойкот парламенту.
Нагадаємо, за особистою вказівкою Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон в березні двічі відвідав Тбілісі для сприяння у врегулюванні кризи. Він провів кілька зустрічей як з представниками влади, так і опозиції, проте досі зусилля Брюсселя не дали результату.
Детальніше про шлях виходу з кризи, запропонований ЄС, у статті: План дій для Грузії: як ЄС йде проти партії Саакашвілі у подоланні кризи