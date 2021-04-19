У Грузії підписали план виходу з політичної кризи, запропонований ЄС

Політичні партії Грузії підписали угоду щодо виходу з кризи, представлену президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підписання документа відбулося в понеділок увечері в резиденції президента Грузії, Мішель брав участь в церемонії по відеозв'язку і привітав сторони з підписанням документа.

Agreement in #Georgia



Sakartvelos Gaumarjos!



Congratulations to political leaders on signing the deal out of the current crisis.



You put the people's interests first and let democracy prevail.



Thanks to President @Zourabichvili_S and all parties. pic.twitter.com/cBm4pRQwWr — Charles Michel (@eucopresident) April 19, 2021

"Вітаю політичних лідерів з підписанням угоди щодо виходу з поточної кризи. Ви ставите інтереси людей на перше місце і дозволяєте демократії восторжествувати. Дякую президенту Саломе Зурабішвілі і всім сторонам", - написав Мішель в Twitter.

За інформацією "Ехо Кавказу", документ підписали спікер парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе і член правлячої партії "Грузинська мрія" Шалва Папуашвілі, лідери партії "Лело" Мамука Хазарадзе і Бадрі Джапарідзе, лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі, лідер партії "Гірчі" Вахтанг Мегрелішвілі, лідер партії "Гірчі - Більше свободи" Зураб Джапарідзе, лідер "Стратегії Агмашенебелі "Георгій Вашадзе, лідер Республіканської партії Хатуна Самнідзе, як індивідуальні депутати парламенту - Саломе Самадашвілі і Давид Бакрадзе.

Напередодні Мішель запропонував владі Грузії та опозиції новий план розв'язання політичної кризи. Він передбачає звільнення з ув'язнення лідера опозиції Ніки Мелія і співвласника телеканалу "Мтаварі" Георгія Руруа; проведення системних виборчих змін; реформи в сфері правосуддя; перерозподіл повноважень в парламенті.

У документі зазначено, що дострокові парламентські вибори пройдуть в Грузії в 2022 році - якщо на майбутніх осінніх виборах до місцевих органів влади "Грузинська мрія" не зможе набрати 43% голосів. Опозиційні партії, які підпишуть документ, повинні припинити бойкот парламенту.

Нагадаємо, за особистою вказівкою Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон в березні двічі відвідав Тбілісі для сприяння у врегулюванні кризи. Він провів кілька зустрічей як з представниками влади, так і опозиції, проте досі зусилля Брюсселя не дали результату.

Детальніше про шлях виходу з кризи, запропонований ЄС, у статті: План дій для Грузії: як ЄС йде проти партії Саакашвілі у подоланні кризи