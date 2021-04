У Грузії підписали план виходу з політичної кризи, запропонований ЄС

Політичні партії Грузії підписали угоду щодо виходу з кризи, представлену президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підписання документа відбулося в понеділок увечері в резиденції президента Грузії, Мішель брав участь в церемонії по відеозв'язку і привітав сторони з підписанням документа.

Agreement in #Georgia



Sakartvelos Gaumarjos!



Congratulations to political leaders on signing the deal out of the current crisis.



You put the people's interests first and let democracy prevail.



Thanks to President @Zourabichvili_S and all parties. pic.twitter.com/cBm4pRQwWr